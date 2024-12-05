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Своїми враженнями від результатів жеребкування поділився головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса.

3 грудня в Братиславі було сформовано групи фінального турніру Євро-2025 (U-21). Молодіжна збірна України потрапила до квартету D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії.

Своїми враженнями від результатів жеребкування з пресслужбою УАФ поділився головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса.

"Усі команди, представлені на чемпіонаті Європи, власне, як і наша, мають досить високий рівень. Можливість зіграти із цими збірними є важливою для нашого колективного та індивідуального розвитку.

Усі учасники кваліфікувалися на Євро виключно завдяки своїм заслугам. Тому ми ставимося до всіх опонентів із максимальною повагою. Відтепер ми будемо знайомитися з ними ретельніше, і згодом я матиму більш сформовану думку щодо їхнього потенціалу. Але підкреслю аксіому: важливі не імена, а саме гра колективу.

Ми зосереджені передусім на розвитку гравців. У цьому сенсі я думаю, що ми під час кваліфікації прогресували. Що стосується першого місця, то Англія здобула більше очок, ніж ми, тому вона й попереду. Ми ж маємо дивитися не тільки на дві останні гри, в яких, між іншим, я думаю, ми могли здобути кращий результат, а враховувати здобутки на всій турнірній дистанції. У будь-якому разі ми приймаємо те, що сталося, і намагаємося винести із цього уроки", — сказав Мельгоса.