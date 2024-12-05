Україна

Команда здобула впевнену перемогу в чемпіонаті України.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков висловився після матчу з Ворсклою (3:1) в матчі УПЛ.

"Взагалі не думали про Баварію. Баварія – це наступна гра через 5 днів. Ми в першу чергу думаємо про чемпіонат України, це у нас в пріоритеті.

Розуміємо, в якому ми зараз положенні, на якому ми місці, тому нам треба наздоганяти наших лідерів. Вчора якраз вони грали між собою, загубили очки, плюс наступна гра у них так само між собою, хтось загубить очки. Тому нам в першу чергу треба набирати свої бали і перемагати у кожній грі в УПЛ", — сказав Судаков.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Ворскла у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.