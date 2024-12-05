Команді завадило погане поле в матчі з львів'янами.
Богдан Лєднєв, фото ФК Полісся Житомир
05 грудня 2024, 20:30
Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв висловився після перенесеного матчу першого туру УПЛ з Рухом (1:1). Футболіст вважає, що через погане поле його команда втратила 2 очки.
"Вже два матчі поле у дуже поганому стані. Звичайно, такій команді, як наша, яка грає з м'ячем, заважає це поле – і сьогодні, зокрема", — сказав Лєднєв.
Рух — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Матч другого кола поміж цими командами на житомирському Центральному відбудеться в понеділок, о 18:00.