Україна

Команді завадило погане поле в матчі з львів'янами.

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв висловився після перенесеного матчу першого туру УПЛ з Рухом (1:1). Футболіст вважає, що через погане поле його команда втратила 2 очки.

"Вже два матчі поле у ​​дуже поганому стані. Звичайно, такій команді, як наша, яка грає з м'ячем, заважає це поле – і сьогодні, зокрема", — сказав Лєднєв.

Рух — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Матч другого кола поміж цими командами на житомирському Центральному відбудеться в понеділок, о 18:00.