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Коментар головного тренера Шахтаря після матчу з Ворсклою.

Маріно Пушич дав свій коментар після матчу з Ворсклою в рамках 16 туру УПЛ.

"Я вважаю, що долю матчу було вирішено вже в першому таймі, що ми його провели досить добре: гарний пресинг, багато хорошої енергії, ми повністю контролювали гру від перших секунд – тож це було дуже добре. І, звісно, коли виходиш на другий тайм за такого результату, то вже думками ти в наступному матчі, але все ж треба належно завершувати поточну гру.

На мою думку, перші 15 хвилин ми розпочали нормально, мали кілька можливостей, щоб здобути ще кращу перемогу, але цього не зробили. Потім я здійснив багато замін, щоб дати час певним футболістам, які також дуже старанно працюють і заслуговують на ігрові хвилини, а особливо – щоб дати відпочити хлопцям, які багато грали минулого місяця. Це була важлива перемога для нас, гарна перемога, на мою думку. Я дуже задоволений сьогоднішнім матчем, а надто тим, що всі здорові перед майбутнім важким поєдинком з Баварією.

Ми зустрінемося з одним з найкращих клубів у світі, тому це для нас фантастичний виклик. Наша ціль знову в тому, щоб представити себе якомога краще в грі з таким суперником. І, безумовно, як і завжди, ми будемо намагатися вести гру, слідуючи своїй філософії. Цей новий формат Ліги чемпіонів повністю відрізняється від минулого. Мені все ще шкода й боляче за попередню гру з ПСВ, де ми домінували, допоки грали 11 проти 11. Це був наш шанс отримати очки. І, звісно, проти Баварії буде важко – у цьому аспекті нам слід бути реалістами. Водночас ми маємо амбіції проявити себе якомога краще в Лізі чемпіонів", — сказав Пушич.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Ворскла у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.