Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 грудня 2024 року.

Завершилася 1016 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Верховна Рада підтримала створення суду присяжних в Україні. Законопроєкти, які передбачали це, вирішили об’єднати та розглянути за скороченою процедурою

🔸 Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про заборону переводити медиків на військові посади, не пов’язані з медичною службою

🔸 Екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що після своєї інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп скорегує позицію щодо України, яку він та його оточення озвучували під час передвиборчої кампанії

🔸 Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова провести вибори одразу ж після встановлення справедливого миру

🔸 Голова Генштабу рф герасимов телефонував генералу США Брауну після удару "Орешником" по Україні

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



На даний час відбулося 170 бойових зіткнень.

За сьогодні противник завдав по території України два ракетних удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку одну атаку ворога відбито неподалік Тихого. Крім того, окупанти завдали авіаудару в районі Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Всі атаки противника вже відбито. НАРами ударів від російські окупантів зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів в районах Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Одна атака досі триває.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в п’ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Неліпівки.

Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, одна атака триває дотепер.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 450 окупантів, 217 з них — безповоротно. Знищено одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці мототехніки ворога, знешкоджено один окопний РЕБ, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одну гармату.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили всі 47 атак противника.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 35 атак поблизу Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки – до цього часу всі зіткнення завершені. Крім того, авіаударів зазнали Комар та Времівка.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 15 боєзіткнень та понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 37-ої окремої бригади морської піхоти, 100-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії. Тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий фундамент всередині країни. Зброя, яка дозволяє захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим людям, які все це забезпечують".