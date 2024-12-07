Номіновано матчі проти Ісландії, Словаччини та Албанії.
УАФ
07 грудня 2024, 14:45
Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки для збірної України у 2024 році.
Цього разу УАФ запустила голосування за звання Матчу року для національної команди під керівництвом Сергія Реброва.
На нагороду претендують:
- матч проти Ісландії (2:1) у фіналі плей-оф за місце на Євро-2024;
- матч зі Словаччиною (2:1) на груповому етапі Євро-2024;
- матч проти Албанії (2:1), перемога в якому дозволила "синьо-жовтим" посісти друге місце у групі Ліги націй та потрапити до плей-оф за право грати у Дивізіоні А.
Голосування буде відкрито до 10 грудня, а переможця буде визначено 13 грудня.
Раніше УАФ презентувала кандидатів на звання найкращого гравця збірної України у 2024 році.