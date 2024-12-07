Україна

Номіновано матчі проти Ісландії, Словаччини та Албанії.

Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки для збірної України у 2024 році.

Цього разу УАФ запустила голосування за звання Матчу року для національної команди під керівництвом Сергія Реброва.

На нагороду претендують:

- матч проти Ісландії (2:1) у фіналі плей-оф за місце на Євро-2024;

- матч зі Словаччиною (2:1) на груповому етапі Євро-2024;

- матч проти Албанії (2:1), перемога в якому дозволила "синьо-жовтим" посісти друге місце у групі Ліги націй та потрапити до плей-оф за право грати у Дивізіоні А.

Голосування буде відкрито до 10 грудня, а переможця буде визначено 13 грудня.

Раніше УАФ презентувала кандидатів на звання найкращого гравця збірної України у 2024 році.