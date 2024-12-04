Україна

Володимир Бражко, Георгій Судаков та Олексій Гуцуляк — номінанти від УАФ.

Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки 2024 року для збірної України.

У другому голосуванні УАФ пропонує кандидатів на звання Прогрес року у національній команді під керівництвом Сергія Реброва.

На нагороду номіновано трьох футболістів:

- Володимир Бражко з київського Динамо – вісім матчів без результативних дій;

- Георгій Судаков з донецького Шахтаря – 14 матчів, два голи та п'ять асистів;

- Олексій Гуцуляк із житомирського Полісся – п'ять поєдинків.

Голосування триватиме до 10 грудня, а ім'я переможця буде озвучено 13 грудня.

Раніше УАФ оголосила імена претендентів на звання Дебют року у збірній України.