Володимир Бражко, Георгій Судаков та Олексій Гуцуляк — номінанти від УАФ.
УАФ
04 грудня 2024, 17:11
Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки 2024 року для збірної України.
У другому голосуванні УАФ пропонує кандидатів на звання Прогрес року у національній команді під керівництвом Сергія Реброва.
На нагороду номіновано трьох футболістів:
- Володимир Бражко з київського Динамо – вісім матчів без результативних дій;
- Георгій Судаков з донецького Шахтаря – 14 матчів, два голи та п'ять асистів;
- Олексій Гуцуляк із житомирського Полісся – п'ять поєдинків.
Голосування триватиме до 10 грудня, а ім'я переможця буде озвучено 13 грудня.
Раніше УАФ оголосила імена претендентів на звання Дебют року у збірній України.