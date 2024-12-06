Ще одна номінація від УАФ.
УАФ
06 грудня 2024, 08:45
Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки для збірної України у 2024 році.
У своєму Telegram-каналі УАФ пропонує визначити переможця у номінації Джокер року у національній команді під керівництвом Сергія Реброва.
На нагороду претендують три футболісти:
- нападник Роман Яремчук (Олімпіакос) – 13 матчів, чотири голи та один асист;
- вінгер Олександр Зубков (Шахтар) – вісім поєдинків без результативних дій;
- захисник Максим Таловєров (ЛАСК) – сім матчів.
Голосування триватиме до 10 грудня, а ім'я переможця стане відомим 13 грудня.