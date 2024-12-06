Україна

Ще одна номінація від УАФ.

Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки для збірної України у 2024 році.

У своєму Telegram-каналі УАФ пропонує визначити переможця у номінації Джокер року у національній команді під керівництвом Сергія Реброва.

На нагороду претендують три футболісти:

- нападник Роман Яремчук (Олімпіакос) – 13 матчів, чотири голи та один асист;

- вінгер Олександр Зубков (Шахтар) – вісім поєдинків без результативних дій;

- захисник Максим Таловєров (ЛАСК) – сім матчів.

Голосування триватиме до 10 грудня, а ім'я переможця стане відомим 13 грудня.