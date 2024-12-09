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Керманич Олександрії прокоментував поразку від Динамо Київ.

Олександрія в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні поступилась київському Динамо на полі суперників.

Динамо Київ — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань оцінив виступ власної команди.

"Завжди неприємно програвати, але думаю, що поразки завжди вчать новому, тому ми не повинні на це реагувати як "усе пропало".

Якщо брати гру в цілому, то замість того, щоб бути попереду, ми пропустили нелогічний гол.

Я хлопцям сказав, що ми маємо менталітет маленької команди. Гра повернулася не в те русло, ми почали програвати — настала якась агонія, ми почали нехтувати своїми принципами.

Ми перед цими двома іграми попереджали хлопців, що Динамо сильне в контргрі, що ми не повинні залишати їм вільних зон, ми повинні бути більш агресивними, слідкувати за цим і ухвалювати рішення ті, над якими ми працюємо на тренуваннях, створювати більшість, дивитись на простір, спрямовувати туди м’яч. Грубо кажучи — не придумувати собі нелогічні передачі.

Коли Динамо почало вигравати, завершення першого тайму нам не вдалось. Нічого страшного. Нам ця гра піде на користь. Ми повинні зробити висновки та дивитися далі.

М’яч, який ми пропустили, нелогічний з нашого боку. Замість того, щоб розвивати атаку, вести в рахунку, на жаль, ми припустились помилки, і віра в себе якось зникла. Над цим потрібно працювати.

Ми нікого не робимо цапом-відбувайлом. Не пішла гра, Бєляєв трошки перехвилювався, тому нічого в цьому страшного немає. Я впевнений, що в наступній грі він буде виглядати краще. Буває таке. Усе-таки він після довгої відсутності, після травм, мабуть, не в змозі грати через три дні на четвертий, йому потрібно більше часу на відновлення.

Усе виходило, але пропущений гол і нелогічні дії призвели до кутового, із якого ми пропустили. І далі вже пішло те, про що ми розмовляли. Із цього трагедії не потрібно робити. Ми мали можливість і ще моменти, за рахунку 0:2 міг забивати Ковалець.

Був би рахунок 1:2 — можливо, психологічно гра трошки змінилася б. А так — Динамо контролювало гру і вони мали свої найкращі якості — це простір і вибігання в контратаку. Хлопці багато сил віддавали і пресингу, і всьому, тому потрібні були свіжі гравці, і ми це зробили", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія прийматиме черкаський ЛНЗ.