Україна

Хоча команда й розгромно програла.

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний прокоментував поразку від Динамо (0:3) в УПЛ.

"Була хороша гра. Зі стандарту пропустили, побігли вперед... Вважаю, ми гідно зіграли проти Динамо. За рахунком матч невдалий, але не за грою. Просто кияни забивали, а ми ні. У нас було достатньо моментів — ми теж могли виграти цей матч, але це футбол. Хто менше помиляється, той і перемагає.

Друге місце? Від гри до гри ми додавали і розуміли всі вимоги тренера. Дуже добре тренер ставить гру — нам подобається так грати. За рахунок цього потроху йдемо вперед", — сказав Калюжний.

Динамо Київ — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ