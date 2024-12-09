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Наставник житомирської команди незадоволений рішеннями арбітра у матчі УПЛ проти Руху.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (0:1).

"У нас був план на гру. Спочатку один раз його скорегували, другий раз скорегували суттєво. По ходу гри було багато епізодів, де наш план, вочевидь, нікому не був цікавий. Його продовжували корегувати. Не знаю, скільки ще разів мають ходити по ногах наших гравців у своєму майданчику суперники. Не знаю, ще скільки. Одна гра, друга гра. Якщо буде так продовжуватися, навіщо взагалі якісь плани будувати?

Перше вилучення не могло не вплинути на гру. Ви бачили другий тайм – мені здається, враховуючи обставини, було достатньо епізодів та нагод, де можна було завершувати епізоди. Декілька епізодів, де не добігли. Епізод у Гуцуляка памʼятаємо. Це ще перший тайм був, якщо не помиляюся. Достатньо епізодів було, враховуючи одне вилучення, друге вилучення. Враховуючи, що суперник грав в абсолютно просту гру, розраховуючи на боротьбу та довгі передачі.

Думаю, кожен може сьогодні сказати, що хлопці кістьми лягли у кожній дуелі, зробили все, що могли, враховуючи обставини. Могли і забити, на мою думку. Все могло статися. Але знову ж таки, це було не так легко сьогодні.

Я не знаю, який може бути вплив у цих ситуаціях, чи комусь взагалі це цікаво, чи хтось слухає. Я не можу цього сказати. У мене є своя робота. У кожного є своя робота, головне її виконувати, щоб потім совість не мучила. Я дуже сподіваюсь, що сьогодні будуть люди, яких буде мучити совість.

Перша червона картка? Безумовно, я припускаю, що вилучення було. Я побачив епізод, мені показали безпосередньо контакт. Хоча з поля мені здавалося, що наш гравець просто не бачив суперника. Але контакт був, питань немає.

Не будемо сперечатися, але будемо сперечатися, чому нам не хочуть поставити пенальті, коли нашому гравцю наступають на ногу у штрафному майданчику? Може щось змінилося у правилах, я про це не знаю. Але сьогодні Гуцуляк, минула гра Пайшао. Перегляди ВАР, які тривають декілька секунд, одразу закінчуються. Complete і все, продовжуємо гру далі. Я не знаю. Хочеться на це не звертати увагу, але це дратує неймовірно. Хотілося, щоб в обидві сторони це працювало", — сказав Ашур в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся – Рух.