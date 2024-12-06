Україна

Досить м'яке покарання для фахівця з житомирського клубу.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення дискваліфікувати тренера Полісся U-19 Геннадія Литовченка на п'ять найближчих поєдинків. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, після матчу молодіжного чемпіонату України проти Зорі (2:2) Литовченко вибіг на поле та вдарив бокового арбітра Дмитра Докучая по шиї.

Таким чином, фахівець виявив невдоволення із призначеним пенальті у ворота житомирської команди на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

Також наголошується, що помічник Литовченка – Сергій Назаренко отримав три матчі дискваліфікації за використання ненормативних висловів на адресу офіційної особи матчу.

Крім цього, Литовченко та Назаренко зобов'язані провести одну освітню лексію з дотримання регламентів чемпіонату, а Полісся виплатить штраф у розмірі 150 тисяч гривень.