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Наставник львівської команди поділився своїми емоціями після гри з Поліссям.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти житомирського Полісся (1:0).

"На цьому етапі для нас важливим є результат і ми ним задоволені. Що до гри, то нею ми незадоволені й нам ще треба працювати над багатьма аспектами. Команда повинна грати спокійніше та впевненіше. Наразі нам не вистачає майстерності, щоб якісно діяти в таких ситуаціях.

Майже 80 хвилин Рух грав у більшості і ми повинні були бути кращими в усіх фазах гри. Було багато втрат і невпевненості у наших діях. Команда починала матч за схемою 5-2-3, але після вилучення гравця Полісся перейшло на стандартну формацію 4-3-3.

Для Ігоря Краснопіра це важливий гол у плані психології. Він весь сезон грає без відпочинку і йому складно як фізично, так і психологічно. Ігорю потрібен відпочинок, тож ми думаємо над тим, як правильно його використовувати на полі і скільки ігрового часу дати йому, щоб він мав змогу проявити себе.

У Львові ми пропустили гол не завдяки комбінації суперника, а в тому епізоді скоріше стався збіг несприятливих для нас обставин і свою майстерність показав Олексій Гуцуляк. Певною мірою той гол був навіть курйозним, але він не дозволив нам здобути перемогу в першій грі. Сьогодні ми не мали права грати на втримання рахунку, а треба було далі розвивати свою перевагу. На жаль, нам не вдалося реалізувати свої моменти та якісно провести цей матч", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся – Рух.