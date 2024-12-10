Україна

37-річний українець планує повісити бутси на цвях.

Колишній півзахисник збірної України Денис Олійник анонсував завершення кар'єри по закінченні цього сезону у складі ЛНЗ.

37-річний українець зізнався, що планує присвятити своє майбутнє тренерській кар'єрі, про яку почав думати ще з ранніх років футбольного шляху.

"Я вже давно про це думаю. Останні п'ять років я готую себе до тренерської роботи. Це те, до чого у мене є хист. Я до цього дуже ретельно готуюся. З 20 років вже про це думаю", — наводить слова Олійника прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Денис провів 11 матчів, у яких відіграв 412 хвилин.

Крім ЛНЗ, Олійник виступав за СІК, Металіст, Вітесc, Динамо-2, Дніпро, Ворсклу, Арсенал Київ, Нафтовик, Десну, Динамо Київ, Дармштадт та Геліос.

Також Денис відіграв 12 матчів у складі збірної України, в яких віддав два асисти.

Після 16 турів ЛНЗ набрав 18 очок та посідає десяте місце в УПЛ.