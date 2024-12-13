Україна

Команда прощається з колумбійцем.

Колумбійський захисник Динамо Браян Себальйос залишив клуб. Про це повідомляє пресслужба киян.

У нинішньому сезоні гравець взяв участь у трьох матчах чемпіонату України, у яких відзначився одним забитим м’ячем (у ворота Ворскли), а також зіграв в одному поєдинку основного етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, що Себальйос підписав орендну угоду з Динамо в літнє міжсезоння, перейшовши з бразильської Форталези.

Динамо вирішило не користуватися опцією викупу контракту футболіста, й сторони домовилися достроково розірвати стосунки.