Команда прощається з колумбійцем.
Себальйос, Динамо
13 грудня 2024, 21:09
Колумбійський захисник Динамо Браян Себальйос залишив клуб. Про це повідомляє пресслужба киян.
У нинішньому сезоні гравець взяв участь у трьох матчах чемпіонату України, у яких відзначився одним забитим м’ячем (у ворота Ворскли), а також зіграв в одному поєдинку основного етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, що Себальйос підписав орендну угоду з Динамо в літнє міжсезоння, перейшовши з бразильської Форталези.
Динамо вирішило не користуватися опцією викупу контракту футболіста, й сторони домовилися достроково розірвати стосунки.