Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 грудня 2024 року.

Олександрія у матч 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділила очки з черкаським ЛНЗ (1:1).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на другій компенсованій хвилині голом відзначився Філіппов.

Однак на 65 хвилині ЛНЗ, який напередодні звільнив головного тренера, зрівняв цифри на табло зусиллями Яшарі.

Також додамо, що на 53 хвилині був неприємний момент, коли у своєму штрафному майданчику впав Олександр Каплієнко, який знепритомнів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — ЛНЗ у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — ЛНЗ 1:1

Голи: Філіппов, 45+2 — Яшарі, 65.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Кулаков, 89), Калюжний (Ващенко, 89), Мишньов (Шостак, 74) — Безерра, Філіппов (Костишин, 90+5), Козак (Бєляєв, 74).

ЛНЗ: Пеньков — Путря, Дайко, Муравський, Каплієнко (Молло, 60) — Яшарі, Авагімян (Олійник, 60), Нонікашвілі — Г. Пасіч, Момо (Халайла, 46), Ейнел.

Попередження: Калюжний — Яшарі.