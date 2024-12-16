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Захисник Руху прокоментував поразку від Оболоні.

Напередодні у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух поступився київській Оболоні на власному полі.

Рух — Оболонь 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ростислав Лях прокоментував виступ власної команди.

"Важко підібрати слова, щоб описати цю гру. Останній поєдинок перед закінченням першої частини сезону був важким. Звісно, дуже хотілось перемогти, але в підсумку ми добряче зіпсували собі настрій перед відпусткою.

Утім, слід віддати належне Оболоні — це команда, яка демонструє хороший рівень гри і їхнє місце в турнірній таблиці в цьому плані не є показником.

Кияни провели сильний матч і показали хорошу гру. Можливо, до певних моментів ми не були готовими, тому результат виявився таким. Не погоджуюсь, що Рух був невмотивований, адже команда має свої цілі та бажання перемогти. Ми теж дивимось у турнірну таблицю і розуміємо, що можемо претендувати на високі позиції, наблизитись до лідерів.

Перед грою з Оболонню команда говорила про це, тому якогось відпочинкового настрою в нас точно не було. На жаль, не вдалось піти у відпустку з перемогою, але маємо те, що маємо.

Приємно відчувати підтримку фанатів. Попри результат та пропущені голи, глядачі гнали команду вперед. Хочу подякувати нашим вболівальникам за це і особливо цінно, що вони прийшли на матч у досить прохолодну погоду. Сподіваюсь, у другій частині сезону ми потішимо наших фанатів кращими результатами", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ.