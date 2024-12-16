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Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (1:0), у якому він відзначився єдиним голом.

"Усі розуміли, що після сьогоднішнього матчу у нас буде відпустка. Але потрібно було налаштуватися на цю гру, щоб збільшити відрив від конкурентів – і ми це зробили вдало. Як після будь-якої перемоги, враження найприємніші. Також радий, що вдалося забити. Можна сказати, що Верес грав непогано, та й загалом це хороша команда.

Рахунок, дійсно, був трохи слизький. Хороші моменти відзначитися були як у нас, так і у Вереса. Та, на сою думку, у цьому компоненті ми переважали суперника, тому справедливо перемогли.

Бомбардирські перегони? Іноді в інтернеті трапляються новини про це. Але для мене головне, щоб команда перемагала. Мій гол — це була імпровізація від наших гравців. Вона пройшла — і слава Богу. Загалом, пас на Волошина був, але я побіг, завдав удару та забив.

Звісно, ми втомлені — і від переїздів, і від ігор. Зараз буде час відпочити. Тренери привітали з перемогою, з початком відпустки та сказали, щоб ми усі добре відпочили. Цього року відпустка буде дещо коротшою, ніж раніше. Але, вважаю, і три тижні – це дуже добре. Знову зберемося четвертого січня, буде медогляд, а п'ятого вже вирушимо на збір.

Плани на відпустку? Планую поїхати до Львову, потім – у Буковель і після цього додому. Особливих традицій святкування у нас немає. Буде добре просто зібратися усім разом", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.