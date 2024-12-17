Україна

Обидва гравці матимуть шанс залишитися у Кривому Розі.

Півзахисник Владислав Семотюк та нападник Денис Устименко повернуться до Кривбасу після першої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти повернуться до Кривого Рогу після оренд та розпочнуть підготовку до другої половини сезону у складі команди Юрія Вернидуба.

Цього сезону Семотюк провів чотири матчі у складі Руху, а Устименко відіграв 12 зустрічей за Карпати, в яких забив один гол.

Також зазначається, що обидва клуби не захотіли активувати опції викупу футболістів.

Додамо, що криворіжці розпочнуть підготовку після відпустки, яка закінчиться 12 січня.

За підсумками першої половини сезону Кривбас набрав 31 очко після 16 турів та посідає четверте місце в УПЛ.