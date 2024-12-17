Україна

Хавбек Шахтаря публічно висловив слова підтримки своєму другу.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що лівий вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик пропускав останні матчі на клубному рівні через позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація, якщо проба Б покаже аналогічний результат.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков, який товаришує з 23-річним гравцем Челсі, публічно підтримав свого друга.

"Хочу підтримати свого друга Михайла Мудрика. Ми разом мріяли, мріємо та будемо мріяти. Залишайся сильним", — написав Судаков у своєму Instagram, прикріпивши спільні фото з Мудриком.



Нагадаємо, раніше щодо свого позитивного тесту на допінг висловився Михайло Мудрик. Українсього вінгера тимчасово відсторонили від футболу.