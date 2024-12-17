Хавбек Шахтаря публічно висловив слова підтримки своєму другу.
Георгій Судаков та Михайло Мудрик, Getty Images
17 грудня 2024, 16:20
Напередодні стало офіційно відомо про те, що лівий вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик пропускав останні матчі на клубному рівні через позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація, якщо проба Б покаже аналогічний результат.
Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков, який товаришує з 23-річним гравцем Челсі, публічно підтримав свого друга.
"Хочу підтримати свого друга Михайла Мудрика. Ми разом мріяли, мріємо та будемо мріяти. Залишайся сильним", — написав Судаков у своєму Instagram, прикріпивши спільні фото з Мудриком.
Нагадаємо, раніше щодо свого позитивного тесту на допінг висловився Михайло Мудрик. Українсього вінгера тимчасово відсторонили від футболу.