УЄФА на своєму офіційному сайті презентував календар матчів відбірного циклу ЧС-2026 для збірної України.

Нагадаємо, команда Сергія Реброва потрапила до групи D, де зіграє проти Франції/Хорватії, Ісландії та Азербайджану.

ЧС-2026. Відбір у зоні УЄФА. Календар матчів групи D

1 тур. 05.09.2025

Україна — Франція/Хорватія 21:45
Ісландія — Азербайджан 21:45

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан — Україна 19:00
Франція/Хорватія — Ісландія 21:45

3 тур. 10.10.2025

Ісландія — Україна 21:45
Франція/Хорватія — Азербайджан 21:45

4 тур. 13.10.2025

Україна — Азербайджан 21:45
Ісландія — Франція/Хорватія 21:45

5 тур. 13.11.2025

Азербайджан — Ісландія 19:00
Франція/Хорватія — Україна 21:45

6 тур. 16.11.2025

Україна — Ісландія 19:00
Азербайджан — Франція/Хорватія 19:00

З повними результатами жеребкування відбору ЧС-2026 можна ознайомитись за цим посиланням.