Відбірковий етап для "синьо-жовтих" розпочнеться з матчу проти французів чи хорватів.
Гравці збірної України, Getty Images
14 грудня 2024, 15:52
УЄФА на своєму офіційному сайті презентував календар матчів відбірного циклу ЧС-2026 для збірної України.
Нагадаємо, команда Сергія Реброва потрапила до групи D, де зіграє проти Франції/Хорватії, Ісландії та Азербайджану.
ЧС-2026. Відбір у зоні УЄФА. Календар матчів групи D
1 тур. 05.09.2025
Україна — Франція/Хорватія 21:45
Ісландія — Азербайджан 21:45
2 тур. 09.09.2025
Азербайджан — Україна 19:00
Франція/Хорватія — Ісландія 21:45
3 тур. 10.10.2025
Ісландія — Україна 21:45
Франція/Хорватія — Азербайджан 21:45
4 тур. 13.10.2025
Україна — Азербайджан 21:45
Ісландія — Франція/Хорватія 21:45
5 тур. 13.11.2025
Азербайджан — Ісландія 19:00
Франція/Хорватія — Україна 21:45
6 тур. 16.11.2025
Україна — Ісландія 19:00
Азербайджан — Франція/Хорватія 19:00
З повними результатами жеребкування відбору ЧС-2026 можна ознайомитись за цим посиланням.