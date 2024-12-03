Оренда в Цинциннаті завершилась.
Кевін Келсі, Getty Images
03 грудня 2024, 13:44
Нападник Кевін Келсі повертається у розташування Шахтаря. Його оренда у Цинциннаті завершилась, повідомила пресслужба американського клубу.
Венесуелець був орендований Цинциннаті до кінця 2024 року.
"ФК Цинциннаті хотів би подякувати всім гравцям, які залишили клуб, за їхню відданість і службу клубу", – говориться у повідомленні клубу.
У нинішньому сезоні Келсі забив 6 голів у 25 матчах за Цинциннаті. Команда кваліфікувалась до плей-оф MLS, де покинула змагання на стадії 1/8 фіналу.
Зазначимо, що Кевін потрапив до символічної збірної найкращих молодих гравців регулярного сезону МЛС.