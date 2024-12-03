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Оренда в Цинциннаті завершилась.

Нападник Кевін Келсі повертається у розташування Шахтаря. Його оренда у Цинциннаті завершилась, повідомила пресслужба американського клубу.

Венесуелець був орендований Цинциннаті до кінця 2024 року.

"ФК Цинциннаті хотів би подякувати всім гравцям, які залишили клуб, за їхню відданість і службу клубу", – говориться у повідомленні клубу.

У нинішньому сезоні Келсі забив 6 голів у 25 матчах за Цинциннаті. Команда кваліфікувалась до плей-оф MLS, де покинула змагання на стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, що Кевін потрапив до символічної збірної найкращих молодих гравців регулярного сезону МЛС.