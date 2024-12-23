Україна

Бразилець поділився своїми думками після повернення в Україну.

Захисник луганської Зорі Жуніньйо прокоментував своє повернення в Україну, а також поділився своїми думками про першу половину сезону в УПЛ.

"По-перше, хочу сказати, що був радий повернутися в Зорю. Я чув, що в Україні війна, але любов до клубу, який багато що мені дав та до країни, вплинули на моє остаточне рішення. Безумовно, я розмовляв з родиною про моє повернення. Моїй дружині дуже подобається культура України, тому вона була за те, щоб ми повернулись. До того ж, ми жили в Запоріжжі декілька років до цього.

Спочатку, в перші дні тут, чуючи тривоги та вибухи, дружина серйозно хвилювалася, плакала. Як виявилось, до всього цього, на жаль, звикаєш. Тому зараз ми звикли до такого життя, як і в усіх українців. Сприймаємо все це по інакшому, нормально, якщо так можна сказати, живемо. Дуже сподіваємось, що скоро весь цей жах закінчиться.

Син навчається в школі. В першому класі. Намагається комунікувати з дітьми. Діти швидко вчаться. Він вчиться в україно-англійській школі. Буде знати багато мов. Коли в школі вихідний або ж довго повітряна тривога, я беру його на тренування з собою. До того ж, на офіційні матчі він, разом із дружиною та донькою, приходять на стадіон, підтримати мене та всю команду в цілому.

Підсумок цієї частини сезону? Думаю, нам треба прогресувати далі. Потрібно підніматися в таблиці. В нас гарний склад, є все, для того, щоб бути якомога вище в таблиці. Потрібно ще трохи часу, щоб показати все те, на що ми здатні.

Моя робоча нога — ліва, тому частіше грав зліва. Але позиція правого захисника не є складною для мене. Набагато важливіше те, що я маю змогу допомогти команді", — наводить слова Жуніньйо прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Жуніньйо провів 15 матчів.

Після 16 ігор Зоря набрала 22 очки та посідає восьме місце в УПЛ.