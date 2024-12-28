Київська команда проведе збори у Туреччині.
ФК Динамо Київ
28 грудня 2024, 11:44
Київське Динамо розпочне підготовку до другої половини сезону 4 січня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Біло-сині" зберуться на клубній базі у Віті-Литовській, де пройдуть медичне обстеження, після чого 5 січня вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
На зборах команда Олександра Шовковського проведе низку спарингів, частина суперників з яких вже відома.
Розклад контрольних матчів:
10 січня – Магдебург (Німеччина)
12 січня – Стяуа (Румунія)
13 січня – Відзев (Польща)
16 січня – ЦСКА 1948 (Болгарія)
Нагадаємо, наприкінці січня Динамо проведе два заключні матчі в основному етапі Ліги Європи проти Галатасарая (21 січня) та РФШ (30 січня).