Україна

Київська команда проведе збори у Туреччині.

Київське Динамо розпочне підготовку до другої половини сезону 4 січня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Біло-сині" зберуться на клубній базі у Віті-Литовській, де пройдуть медичне обстеження, після чого 5 січня вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

На зборах команда Олександра Шовковського проведе низку спарингів, частина суперників з яких вже відома.

Розклад контрольних матчів:

10 січня – Магдебург (Німеччина)

12 січня – Стяуа (Румунія)

13 січня – Відзев (Польща)

16 січня – ЦСКА 1948 (Болгарія)

Нагадаємо, наприкінці січня Динамо проведе два заключні матчі в основному етапі Ліги Європи проти Галатасарая (21 січня) та РФШ (30 січня).