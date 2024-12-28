Україна

Юрій Максимов має провести освітню лекцію.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала перелік рішень після чергового засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Ворскла отримала штраф у розмірі 100 тисяч гривень за поведінку свого головного тренера Юрія Максимова після гри з Колосом. Сам фахівець ще має провести освітню лекцію на тематику Кодесу етики та чесної гри.

Також штрафи по 10 тисяч гривень отримали Кривбас, Карпати, Шахтар та Полісся. Перші три клуби порушили правило про рукостискання тренерів, а житомирська команда пропустила надто велику кількість вболівальників на трибуни у грі з "гірниками".

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