Україна

25-річний анголець може переїхати до України.

Нападник польської Ягеллонії Афіміку Пулулу може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Goal.pl.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного ангольця зацікавлене київське Динамо.

Також зазначається, що окрім киян інтерес до футболіста виявляють клуби з Англії, Італії та Бельгії.

Чинний контракт Афіміку розрахований до літа 2026 року. Влітку він перебрався до польського клубу за скромні 150 тисяч євро.

Цього сезону Пулулу провів 27 матчів, у яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.