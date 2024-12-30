25-річний анголець може переїхати до України.
Афіміку Пулулу, Getty Images
30 грудня 2024, 20:48
Нападник польської Ягеллонії Афіміку Пулулу може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Goal.pl.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного ангольця зацікавлене київське Динамо.
Також зазначається, що окрім киян інтерес до футболіста виявляють клуби з Англії, Італії та Бельгії.
Чинний контракт Афіміку розрахований до літа 2026 року. Влітку він перебрався до польського клубу за скромні 150 тисяч євро.
Цього сезону Пулулу провів 27 матчів, у яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.