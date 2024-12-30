Україна

Марлон Гомес зазначив, що йому було непросто звикнути до життя в Україні.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував своє життя в Україні під час війни, а також розповів про свою універсальність на полі та чому він обрав 30 номер.

"Перші дні в Україні я проводив у Львові разом з командою. Після матчу-відповіді з Марселем ми повернулися до України. Ваша країна одразу подарувала мені цілий спектр емоцій. Тоді ще було досить холодно. Уже пізніше весна, потім літо. Але вперше мене зустріла саме українська зима. Досліджувати нову країну та культуру було дійсно неймовірним відчуттям. Звісно, спочатку я почувався трохи збентежено, проте згодом став адаптуватися до нових умов і людей.

Безумовно, трохи є страх, адже Україна проживає жахливі речі, війну і загалом непрості часи, яких Бразилія, мені здається, ніколи не проживала, зокрема багато останніх років точно. Це жахливо, і я дійсно щиро співчуваю всім українцям. На щастя в Бразилії подібні відчуття нам не знайомі.

Але перебування в колі близьких друзів, з якими ми в одній команді – я радію, що я не єдиний бразилець – полегшує мою адаптацію. Щоразу я дедалі більше звикаю до вашої країни. Виникають труднощі з пристосуванням до місцевих холодів та їжі, бо вона дуже відрізняється від тієї, яку ми споживаємо в Бразилії. Тож іноді непросто задовольнити свої гастрономічні потреби. А взагалі Україна – дуже привітна країна, цим вона схожа на Бразилію. Тож завдяки приязності людей та їхній відкритості мій процес адаптації полегшується.

Безперечно, мова дуже складна – повна протилежність рідній португальській. Хочете вірте, хочете ні, але коли я на полі, то якось легше проговорювати українські слова, оскільки мене навчили невеликому переліку базових слів. Тож на полі та в грі мені простіше їх згадати.

Чому обрав позицію півзахисника? Насправді я можу зіграти на різних позиціях, я досить універсальний. Можу бути в ролі латераля, центральним атакувальним півзахисником, центральним опорним півзахисником, є навіть досвід гри вінгером на різних флангах. Однак позиція центрального півзахисника – моя рідна, де я почуваюся найкомфортніше. Вона дозволяє досить вільно пересуватися полем, створювати справжню магію. Також можна підключатися до атак, а в мене досить непогано поставлений удар. А ще це можливість іноді пробивати по воротах і відзначатися голами. Моєю сильною стороною також є повернення в оборону та швидкі кроси атакувального плану. З цієї низки причин моя рідна позиція півзахисника є для мене найзручнішою.

Чому обрав 30 номер? З нещодавніх виконавців на думку спадає Андрій Пятов. Я одразу розумів, яку вагу має цей номер для клубу та яку історичну цінність він несе. Трохи відчував тиск, але з іншого боку – і мотиваційний заряд, який подарував мені цей номер. Я дійсно відчуваю цю мотивацію – бути гравцем під таким значущим номером, який є історичним для Шахтаря. Це надихає працювати ще більше", — наводить слова Марлона прес-служба "гірників".

Нинішнього сезону Марлон провів 18 матчів, у яких відзначився трьома асистами.