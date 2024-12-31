Англія

Єгиптянин залишається в мерсисайдському клубі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах досягнув домовленості з клубом щодо продовження контракту, повідомляє Football Insider.

За даними джерела, 32-річний єгиптянин погодився продовжити співпрацю з мерсисайдським клубом ще на два роки, тобто до кінця червня 2027 року.

Проте клуб і гравець ще не дійшли згоди щодо структури цієї угоди, що заважає офіційно затвердити продовження контракту.

Нагадаємо, що Салах виступає за Ліверпуль із літа 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко може придбати вінгера Ліверпуля.