Україна

Та анонсував їхній перехід до іншого клубу.

Наприкінці першої частини сезону одеський Чорноморець отримав украй невтішну новину про тривалу заборону здійснювати трансфери, тож настрій усередині колективу перед різдвяно-новорічним періодом було зіпсовано.

А вже після початку підготовки "моряків" до відновлення тренувальних занять почали ухвалюватись перші кадрові рішення.

Клуб подякував за співпрацю з двома тренерами — Андрієм Глущенком та Сергієм Політилом.

Також повідомлення від офіційних інформаційних ресурсів Чорноморця вказують на те, що ці два фахівці "продовжать свій футбольний шлях в іншому клубі".

Окрім цього, одесити анонсували оновлення складу тренерського штабу найближчим часом.