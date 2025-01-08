Україна

Бразильський хавбек розповів про відмінності команди з того момента, як він повернувся до табору "гірників".

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо да Сілва висловився про поточну ситуацію "гірників" у таблиці УПЛ після першої половини сезону.

"Головна відмінність полягає в тому, що зараз команда помолодшала. Попереднього разу дуже багато гравців уже були досвідченими, випробуваними як міжнародним досвідом, так і великою кількістю матчів на національному рівні. Однак це не свідчить про різке падіння якості поточних гравців. Просто вони молодші. Але на своєму віку вже дуже багато встигли побачити, випробувати, зіграти у великій кількості поєдинків. вважаю поточну команду дуже перспективною.

Справді, ми мали втрачати менше очок, ніж втратили. Але це нормальний процес, враховуючи, наскільки молодий у нас колектив. Впевнений, що в другій половині сезону нам вдасться реалізувати набутий досвід для отримання кращого результату. Ми хочемо виправити ситуацію в другій частині сезону, все в наших руках, щоб зробити це і зайняти місце, на яке заслуговує Шахтар — завжди перше місце в турнірній таблиці", — сказав Педріньйо в інтерв'ю пресслужбі Шахтаря.

Нагадаємо, після першої половини сезону Шахтар фінішував на третій сходинці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 33 очки у 16 проведених матчах.