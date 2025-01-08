Україна

Перший трансфер луганчан у 2025 році.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Деяном Попарою.

Деталі угоди з 21-річним боснійцем не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

Футболіст розпочинав свою кар'єру в клубі Звезда 09, де відіграв 83 матчі, забив шість голів та віддав два асисти. Далі він виступав за Борац.

Останнім клубом Деяна була боснійська Слога, за яку він відіграв 50 матчів – два голи та один асист.

Також Попара провів 30 матчів за молодіжні збірні своєї країни.