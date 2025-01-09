Клуб повідомив, що переглядає гравця.
Іме Окон, Динамо
09 січня 2025, 12:01
Центрбек Іме Окон приєднався до тренувального збору першої команди Динамо у Туреччині, повідомляє офіційний сайт киян.
Гравець бере участь у тренувальному процесі команди та зіграє у контрольних матчах. За підсумками перегляду клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.
Іме Окон народився у 2004 році. Він є основним гравцем команди вищого дивізіону ПАР СуперСпорт Юнайтед, кандидатом у збірні ПАР та Нігерії (може обирати національну команду).
За професійну кар'єру Окон провів 41 матч, забив 1 гол.