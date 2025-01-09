Україна

До вашої уваги текстова трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 9 січня, розпочавшись о 16:00.

9 січня Шахтар проведе перший спаринг зимових зборів.

Суперником "гірників" в контрольному матчі стане чинний чемпіон Хорватії Динамо (Загреб). Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Шахтар і Динамо (Загреб) провели між собою 4 офіційні матчі: у кваліфікації Ліги чемпіонів – 2008/09 двічі перемагали "гірники" (2:0 та 3:1), а на груповій стадії турніру в сезоні-2019/20 команди зіграли в яскраві нічиї (2:2 та 3:3). Також суперники регулярно зустрічаються у товариських іграх. Так, у липні 2024 року вони провели 2 спаринги: у першому мінімально перемогли хорвати, а в другому команди розійшлися миром (2:2).