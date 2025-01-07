Україна

Благодійний проєкт для допомоги учасникам бойових дій.

У 2025-му році заплановано провести пʼять тренувально-реабілітаційних зборів для військових. Анонсована програма й географія проєкту. Київ, Львів, Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ — міста, які мають прийняти благодійну ініціативу.

"Карпатські Ведмеді" — соціальний проєкт, заснований у 2023-му році, метою якого є допомога ветеранам та учасникам бойових дій соціалізуватися та інтегруватися у суспільство після отриманих поранень, тривалої служби чи полону.

Організатори запрошують ветеранів приєднатися до спільноти та брати участь у заходах.

Залишити свою заявку можна написавши на сторінку carpathian_bears у соцмережі Інстаграм.