Україна

Зустріч старих друзів.

Сьогодні, 9 січня, донецький Шахтар проводить свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Зустріч "гірників" із загребським Динамо відвідав колишній наставник донецького клубу Мірча Луческу, який також раніше тренував київське Динамо.

На матчі чинний головний тренер збірної Румунії спілкувався із генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним.

Нагадаємо, Луческу очолював Шахтар із 2004 по 2016 рік. За цей час румун привів "гірників" до перемоги у Кубку УЄФА, восьми чемпіонським титулам в УПЛ, шести Кубкам України та семи Суперкубкам країни.