Україна

Віталій Пономарьов розповів про вихід львівської команди з відпустки.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував початок навчально-тренувальних зборів перед стартом другої половини сезону.

"Команда зібралась після відпустки. Всі хлопці були раді бачити один одного. Наші плани незмінні – Рух готується до другої частини сезону. Ми працюємо у звичному режимі й попереду в нас повноцінні збори.

Під час першого етапу зимових зборів основну увагу ми приділятимемо фізичній підготовці гравців. У них зараз буде багато бігової роботи. Тоді як у Словенії команда зіграє спаринги із сильними суперниками. Завдяки цим матчам «Рух» зможе якісно підготуватись до відновлення УПЛ.

До складу першої команди ми традиційно долучили гравців з команди U-19 та Руху-2. Також з нами тренуються гравці, які перебувають в клубі на перегляді. Наразі не буду говорити хто залишиться, а хто покине команду, адже для цього ми маємо пройти збори, які все покажуть.

Звісно, хочеться підсилення на кожну позицію, адже вони всі є важливими. Богдан Слюбик поїхав на збори з київським Динамо, інші позиції теж потребують підсилення.

Наше завдання не змінилось – ми маємо перемагати у кожному матчі. Головним для нас є розвиток футболістів і команда працюватиме задля цього як і раніше", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Семотюк повернувся з Руху до Кривбасу.