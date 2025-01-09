24-річний українець вирушив до Кривого Рогу.
Владислав Семотюк, ФК Рух
09 січня 2025, 20:21
Нападник Руху Владислав Семотюк залишив львівську команду та повернувся до Кривбасу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 24-річного українця було орендовано львівською командою влітку минулого року.
У нинішньому сезоні Семотюк провів лише чотири матчі, в яких відіграв 55 хвилин.
Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце в УПЛ, а у Руху — 23 бали після 17 зустрічей та сьомий рядок.