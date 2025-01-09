Україна

24-річний українець вирушив до Кривого Рогу.

Нападник Руху Владислав Семотюк залишив львівську команду та повернувся до Кривбасу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 24-річного українця було орендовано львівською командою влітку минулого року.

У нинішньому сезоні Семотюк провів лише чотири матчі, в яких відіграв 55 хвилин.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце в УПЛ, а у Руху — 23 бали після 17 зустрічей та сьомий рядок.