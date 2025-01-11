"Гірники" запропонували шість мільйонів євро за Хуана Родрігеса.
Хуан Родрігес, ФК Пеньяроль
11 січня 2025, 15:46
Захисник Пеньяроля Хуан Родрігес може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Carve Deportiva Раміро Сорія.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного уругвайця зацікавлений донецький Шахтар, який запропонував за футболіста близько шести мільйонів євро. Також Пеньяроль може отримати відсоток від майбутнього продажу гравця.
Зазначається, що окрім "гірників", футболістом цікавляться й інші європейські клуби.
У минулому році Родрігес виступав за Бостон Рівер на правах оренди. На його рахунку 24 матчі.