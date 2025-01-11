Україна

"Гірники" запропонували шість мільйонів євро за Хуана Родрігеса.

Захисник Пеньяроля Хуан Родрігес може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Carve Deportiva Раміро Сорія.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного уругвайця зацікавлений донецький Шахтар, який запропонував за футболіста близько шести мільйонів євро. Також Пеньяроль може отримати відсоток від майбутнього продажу гравця.

Зазначається, що окрім "гірників", футболістом цікавляться й інші європейські клуби.

У минулому році Родрігес виступав за Бостон Рівер на правах оренди. На його рахунку 24 матчі.