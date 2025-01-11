Україна

Футболіст став вільним агентом.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід центрального захисника Тимура Стецькова.

Деталі розриву угоди між сторонами не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, 26-річний українець може продовжити кар'єру у львівських Карпатах, а Кривбас при цьому отримає близько 500 тисяч доларів.

Стецьков виступав за криворіжців з літа 2022 року. Цього сезону Тимур провів 65 матчів та забив чотири м'ячі.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце в УПЛ, а у Карпат 24 бали після 17 зустрічей та шостий рядок.