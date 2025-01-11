Футболіст став вільним агентом.
Тимур Стецьков, ФК Кривбас
11 січня 2025, 20:21
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід центрального захисника Тимура Стецькова.
Деталі розриву угоди між сторонами не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, 26-річний українець може продовжити кар'єру у львівських Карпатах, а Кривбас при цьому отримає близько 500 тисяч доларів.
Стецьков виступав за криворіжців з літа 2022 року. Цього сезону Тимур провів 65 матчів та забив чотири м'ячі.
Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце в УПЛ, а у Карпат 24 бали після 17 зустрічей та шостий рядок.