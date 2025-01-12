Сьогодні, 12 січня, київське Динамо проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане румунський ФКСБ.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – ФКСБ:

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. 