До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 12 січня, розпочавшись о 16:00.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
12 січня 2025, 10:49
Сьогодні, 12 січня, київське Динамо проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського стане румунський ФКСБ.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – ФКСБ:
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.