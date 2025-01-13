Україна

Перша нічия для команди Шовковського на тренувальних зборах у Туреччині.

Вчора Динамо відіграло проти румунського ФКСБ (2:1), а вже сьогодні на колектив Олександра Шовковського чекала зустріч із польським Відзевом.

З перших хвилин на полі з'явився Ярмоленко, який остаточно оговтався після травми. Також в стартовій одинадцятці знайшлось місце Слюбику. Тоді як Окон, який перебуває на перегляді в Динамо, залишився на лавці для запасних.

Втім, потенційний новачок Динамо з'явився на полі в середині першого тайму, замінивши Біловара. А через 10 хвилин Динамо пропустило від Губерта Соболя.

У другій половині зустрічі кияни вирівняли становище. Ванат відзначився з пенальті та поставив крапку в матчі — 1:1.

Відзев — Динамо 1:1

Голи: Соболь, 42 — Ванат (з пенальті), 88.