Україна

Голкіпер вважає, що київська школа голкіперів підготувала багато талановитих виконавців.

Голкіпер Динамо Денис Ігнатенко розповів про конкуренцію у київському клубі.

"Я вважаю, що у Динамо серед голкіперів найсильніша конкуренція у чемпіонаті України. Потрібно тренуватися та робити все можливе. Показувати, що можеш грати.

У конкуренції є плюс. Ти не можеш розслабитись. Весь час думаєш і у фокусі. Не можна якось погано тренуватись. Молодь у команді? Чим можу допомагаю. Я вже не вперше на зборі. Як і вони, раніше я все питав у Моргуна. Він допомагав мені адаптуватися", — сказав Ігнатенко.

Динамо Київ — ФКСБ 2:1 Відео голів та огляд товариського матчу