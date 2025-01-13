Україна

Єгор Твердохліб розповів про вихід команди з зимової паузи.

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував старт тренувальних зборів для криворізької команди.

"Встиг відновитись після важкого півріччя, і тепер з новими силами готовий до зимового збору і важкої роботи.

Чесно кажучи, не вдалось пограти вдома у футбол. Декілька разів виходив тільки для себе, для підтримки форми. Тренувався у залі в основному.

Звісно скучив, за всіма одноклубниками, тренерами, персоналом. Радий всіх бачити, це дуже приємні емоції. Тому, я сподіваюсь, ми збережемо ці емоції до кінця зборів", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас оголосив про відхід Стецькова.