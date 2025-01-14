Україна

Парма розглядає варіант із підписанням венесуельського форварда.

Напередодні нападник Кевін Келсі офіційно повернувся до донецького Шахтаря після завершення орендної угоди з американським Цинциннаті, за який гравець виступав з квітня 2024 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 20-річний венесуельський форвард може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

За інформацією джерела, у послугах Келсі зацікавилася Парма, яка у поточному сезоні чемпіонату Італії веде боротьбу за виживання, набравши 19 очок в 20 матчах.

Нагадаємо, венесуельський форвард відіграв за Цинциннаті 29 матчів та забив 6 голів. Клуб МЛС хотів придбати Келсі, але отримав відмову після запропонованої суми у 5 мільйонів євро. Також Шахтар раніше відмовив Лансу.