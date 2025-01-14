Україна

Переговорний процес щодо одного суперника триває.

Рівненський Верес до другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі готуватиметься у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На навчально-тренувальних зборах команда Олега Шандрука запланувала провести дев'ять спарингів — вісім суперників вже відомі.

Календар спарингів Вереса в Туреччині:

21 січня: ГКС Катовіце (Катовіце, Польща)

24 січня: Ґурнік (Забже, Польща)

29 січня: Вардар (Скоп’є, Північна Македонія)

2 лютого: Єдинство (Бієло-Полє, Чорногорія)

8 лютого: Кайсар (Кизилорда, Казахстан)

10 лютого: Насаф (Карші, Узбекистан)

13 лютого: РФШ (Рига, Латвія)

13 лютого: Петрокуб (Хинчешти, Молдова)

"Намагалися підібрати сильних суперників із різним стилем футболу. Усі спаринг-партнери — представники елітних дивізіонів чемпіонатів своїх країн. Є також учасники осінньої частини єврокубкового сезону. Поки залишилося одне вікно для спарингу — четвертого лютого. Зараз ведемо перемовини з потенційним суперником", — сказав спортивний директор клубу Юрій Габовда.

Верес, який посідає дев'яте місце в УПЛ, вирушить до Туреччини 16 січня.