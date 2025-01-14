Переговорний процес щодо одного суперника триває.
НК Верес
14 січня 2025, 16:25
Рівненський Верес до другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі готуватиметься у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.
На навчально-тренувальних зборах команда Олега Шандрука запланувала провести дев'ять спарингів — вісім суперників вже відомі.
Календар спарингів Вереса в Туреччині:
21 січня: ГКС Катовіце (Катовіце, Польща)
24 січня: Ґурнік (Забже, Польща)
29 січня: Вардар (Скоп’є, Північна Македонія)
2 лютого: Єдинство (Бієло-Полє, Чорногорія)
8 лютого: Кайсар (Кизилорда, Казахстан)
10 лютого: Насаф (Карші, Узбекистан)
13 лютого: РФШ (Рига, Латвія)
13 лютого: Петрокуб (Хинчешти, Молдова)
"Намагалися підібрати сильних суперників із різним стилем футболу. Усі спаринг-партнери — представники елітних дивізіонів чемпіонатів своїх країн. Є також учасники осінньої частини єврокубкового сезону. Поки залишилося одне вікно для спарингу — четвертого лютого. Зараз ведемо перемовини з потенційним суперником", — сказав спортивний директор клубу Юрій Габовда.
Верес, який посідає дев'яте місце в УПЛ, вирушить до Туреччини 16 січня.