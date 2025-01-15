Україна

Венесуельський гравець може повернутися до США.

Центральний нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі вже невдовзі може поповнити склад Портленд Тімберс, передає журналіст Том Богерт.

Клуб МЛС досяг усної домовленості щодо придбання 20-річного венесуельця, яке має стати третім найдорожчим у його історії.

Повідомляється, що за Келсі Портленд Тімберс віддасть близько 6 млн доларів.

Раніше стало відомо, що гравцем "гірників" також цікавиться Парма, але пропозиції з боку представника Серії А не задовольнили фінансових апетитів клубу УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно Кевін повернувся до Шахтаря після оренди в Цинциннаті, який теж розглядав придбання нападника. Донеччани також відмовили в трансфері Лансу.

У 2024 році венесуелець потрапив до символічної збірної найкращих молодих гравців регулярного сезону МЛС.