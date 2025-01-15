Центральний нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі вже невдовзі може поповнити склад Портленд Тімберс, передає журналіст Том Богерт

Клуб МЛС досяг усної домовленості щодо придбання 20-річного венесуельця, яке має стати третім найдорожчим у його історії.

Повідомляється, що за Келсі Портленд Тімберс віддасть близько 6 млн доларів.

Раніше стало відомо, що гравцем "гірників" також цікавиться Парма, але пропозиції з боку представника Серії А не задовольнили фінансових апетитів клубу УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно Кевін повернувся до Шахтаря після оренди в Цинциннаті, який теж розглядав придбання нападника. Донеччани також відмовили в трансфері Лансу.

У 2024 році венесуелець потрапив до символічної збірної найкращих молодих гравців регулярного сезону МЛС. 