Україна

Руслан Нещерет розповів про підготовку "біло-синіх" на тренувальному зборі.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував підготовку "біло-синіх" на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Загалом відпочивали ми недовго, тому на даний момент, думаю, відсотків на 70-80. Усі хлопці відпочили, набралися сил, і з новими думками готуємося до майбутніх матчів.

Матчі, які ми грали, проводили їх під навантаженнями. На результати зважати не треба, оскільки через них ми в першу чергу маємо підготуватися до поєдинків у Лізі Європи. Думаю, в завтрашніх матчах також будемо напрацьовувати те, що будемо показувати в найближчому поєдинку з Галатасараєм.

Восени ми їхали з України — ми добиралися спочатку до Польщі наземним транспортом, потім летіли до Гамбурга — тобто, цілий день проводили в дорозі. Зараз з Туреччини десять хвилин їзди до аеропорту й кілька годин літаком — і ми вже будемо на місці. Тож має бути все спокійно.

У Туреччині загалом завжди непросто грати, з їхніми фанатами. У Галатасарая хороша команда з топ-гравцями, але майбутнього суперника ми поки не розбирали — у нас ще є тиждень до гри, будемо готуватися", — наводить слова Нещерета прес-служба клубу.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Марибора. Гра відбудеться завтра о 10:00 за Києвом.