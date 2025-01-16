Україна

У делегації команди — 25 футболістів.

Сьогодні, 16 січня, луганська Зоря вирушила на навчально-тренувальні збори, які відбудуться у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Луганчани проживатимуть у готелі Megasaray Club у містечку Белек.

На зборах головний тренер команди Младен Бартулович розраховуватиме на 25 футболістів.

Воротарі: Андрій Сапутін, Микита Турбаєвський, Дмитро Мацапура, Валерій Косівський.

Захисники: Андерсон Джордан, Габріель Ескінья, Олексій Гусєв, Крістофер Нваезе, Жуніньо.

Півзахисники: Яков Башич, Кирило Дришлюк, Максим Василець, Артем Слесар, Жан Тронтель, Роман Вантух, Володимир Білоцерковець, Ігор Кирюханцев, Олександр Яцик, Тимур Кораблін, Владислав Вакула, Петар Мічін, Деян Попара.

Нападники: Владислав Супряга, Ігор Горбач, Пилип Будківський.

Нагадаємо, перший спаринг Зоря проведе проти краківської Вісли, який відбудеться 22 січня.