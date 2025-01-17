Англія

Інтенсивність, віддача та високі стандарти — португальський тренер повертає Юнайтед до тями.

Наприкінці року родини гравців Манчестер Юнайтед відвідали відкрите тренування на базі в Каррінгтоні та насолодилися частуванням у лаунжі для випускників поруч із полями.

Напередодні Юнайтед поступився вдома Ньюкасл Юнайтед, продовживши серію поразок до чотирьох матчів поспіль. Гострі на язик уболівальники жартували, що запрошення родичів подивитися ще більше футболу може бути як святковою розвагою, так і покаранням посеред сезону.

Однак тепер цей особливий ранок, організований командою з турботи про гравців, можна розглядати як спробу підняти настрій у важкий період для клубу.

Родини гравців і раніше приймали в Каррінгтоні. За часів Еріка тен Гага там влаштовували барбекю влітку, на Гелловін і на Різдво. Цього разу акцент був на футболі, надаючи родичам можливість побачити, як виглядають тренування під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма.

Після цього заходу Юнайтед провів дві гри, які змінили атмосферу в команді й подарували вболівальникам надію, що, отримавши час на впровадження своїх ідей, Аморім зможе досягти успіху.

Нічия 2:2 проти Ліверпуля, а потім перемога в серії пенальті над Арсеналом, незважаючи на гру в меншості понад годину, продемонстрували характер і високу якість гри. Проте Аморім утримувався від висновків перед матчем проти Саутгемптона. "Ця гра дасть мені більше інформації про моїх гравців, ніж попередні дві, тому я зосереджений на тому, щоб побачити, якою буде наша гра", – сказав він на пресконференції. "В попередніх двох матчах від нас не чекали багато чого, але зараз усі очікують, що ми виграємо й покажемо гарну гру".

Він сподівався, що команда продемонструє такий самий рівень віддачі, як на 91-й хвилині гри на "Емірейтс". Це був ідеальний приклад того, чого Аморім вимагає від своїх гравців на тренуваннях: інтенсивно повертатися назад після втрати м’яча на чужій половині поля.

На таймері 90:08, коли Давід Рая вводить м’яч у гру після штрафного удару Бруну Фернандеша, гравці Юнайтед у синій формі миттєво кидаються в пресинг.

Маттейс де Лігт виділяється серед тих, хто повертається назад…

… покриваючи 66 метрів за вісім секунд із середньою швидкістю 29,6 км/год…

… щоб встигнути заблокувати удар Рахіма Стерлінга, хоча вирішальне втручання зробив Нуссаїр Мазрауї.

З огляду на те, що максимальна швидкість, яку цього сезону розвивав будь-який гравець на будь-якій дистанції, становить 37,1 км/год (цей рекорд належить Міккі ван де Вену, за даними статистики Прем’єр-ліги), стабільна швидкість Де Лігта вражає. Це підтверджує, чому Ерік тен Гаг вважав, що Маттейс може грати в системі з високою лінією оборони, яку Аморім, своєю чергою, також прагне запровадити.

Джошуа Зіркзе також доклав максимум зусиль, щоб повернутися. Опинившись на краю воротарського майданчика Арсеналу, коли Рая зловив м’яч, Зіркзе пробіг до межі штрафного майданчика Юнайтед, щоб здійснити перший підкат проти Стерлінга, сповільнивши його.

Коли м’яч опинився у Мартіна Едегора, чий неточний дотик дозволив Тобі Кольєру вибити його на 50 метрів у аут, Лісандро Мартінес і Гаррі Магуайр також встигли повернутися. Усі гравці Юнайтед опинилися на цій невеликій ділянці поля, перевершуючи Арсенал за чисельністю: 10 проти 5. Це була ідеальна реалізація вимоги Аморіма "бігати, як скажені пси", про яку він говорив на пресконференції минулого місяця.

Перед грою із Саутгемптоном Аморім зауважив, що легше викладатися на повну проти топ-команди, особливо у матчі плей-оф, ніж проти команди з нижньої частини таблиці Прем’єр-ліги, коли наслідки поганого результату не такі очевидні.

Аморім постійно наголошує, що причина останнього прогресу полягає у бажанні, а не тактиці. Це частково правда, але також виглядає як послання його гравцям. Він підтвердив це, похваливши Магвайра за те, що той провів 104 хвилини проти Арсеналу, пропустивши два тренувальні дні через хворобу. "Наприкінці він був виснажений, і саме це я хочу бачити від кожного гравця", – сказав Аморім.

Підбір правильних виконавців також відіграє свою роль. Саме тому він випустив Кольєра, який зазвичай долає від 12 до 13 кілометрів за матч, замість Каземіро чи Крістіана Еріксена, які не впоралися в півзахисті проти Ньюкасла.

Цим можна пояснити і його жорсткий підхід до Маркуса Рашфорда. Рішення Аморіма виключити нападника зі складу на дербі Манчестера в грудні стало важливим сигналом для команди. Це була чітка межа щодо ставлення до тренувань і віддачі у матчах. Гравці підтримали спробу Аморіма встановити стандарт, навіть якщо це коштувало команді таланту Рашфорда.

Аморім вимогливий, але в нього також є відчуття гравців, адже він завершив кар’єру лише у 2017 році. Він уміє донести свої ідеї так, щоб залучити людей до їх реалізації.

Очевидно, що два поспіль тижні для тренувань також стали у пригоді. Після гри з «Ньюкаслом» він зазначив, що до цього мав лише чотири повноцінні сесії в Юнайтед. З того часу йому вдалося провести два насичених тижні роботи. Цього тижня гравці щодня були в Каррінгтоні, аби детально підготуватися до гри з Саутгемптоном, замість того, щоб отримати вихідний після матчу з Арсеналом.

Стандарті положення стали ключовим елементом тренувань Юнайтед. Перед матчами вони відпрацьовують розіграші штрафних і кутових. Прогрес помітний — у матчі Кубка Англії з Арсеналом команда краще справлялася з подачами, ніж у грі чемпіонату.

Аморім розуміє, що стиль на кшталт гри на Емірейтс не підходить на постійній основі. Він вже говорив про переваги Магвайра у повітрі, але зазначив, що в майбутньому Юнайтед буде грати з трьома захисниками, а не чотирма, як це було, коли Юнайтед знаходився у захисті. Арсенал намагався створити гостроту завдяки кросам, але з Гаррі в центрі це було під контролем.

Аморім прагне до розвитку команди: перехід на трійку захисників дозволить атакувати ширше й сміливіше. На тренуваннях він наголошує на побудові гри в фінальній третині. "Це найважче — створювати моменти у вирішальних зонах. Проти Арсеналу ми чекали суперника, але в майбутньому зосередимось на іншому".

Підхід Аморіма також змінив розподіл атак. За короткий час частка дій на лівому фланзі зросла до 47% — найбільший показник у лізі. Для порівняння, за тен Гага ця частка становила 36%. Атаки через центр складають лише 22% — найнижчий результат у Прем’єр-лізі, що логічно для схеми з вінгбеками й широкими "десятками".

Карта передач у матчі з "Ліверпулем" ілюструє, як гравці концентрувалися переважно на лівому фланзі. Коббі Мейну та Мануель Угарте часто приєднувалися до Бруну Фернандеша в побудові атак, залишаючи Амада ізольованим для швидкого переводу гри на протилежний бік.

Виступ Діогу Далота на Енфілді став однією з причин, чому Манчестер Юнайтед мало не здобув перемогу. На тренуваннях Аморім відпрацьовував взаємодію між Далотом і лівим атакувальним півзахисником, яким у цьому випадку був Фернандеш. Його завданням було позиціонуватися так, щоб притягувати до себе центрального півзахисника суперника і створювати простір для єдиноборств сам на сам проти Трента Александер-Арнольда.

Далот продемонстрував, що здатний грати на позиції лівого вінгбека, хоча Юнайтед все ще шукає підсилення для цієї ролі. Люк Шоу, за словами Аморіма, може повернутися після травми за кілька тижнів. Іронія в тому, що Далота вилучили у матчі проти Арсеналу, коли тренер перевів його на правий фланг.

Через дискваліфікацію Далот пропустив матч із Саутгемптоном – це його перша відсутність після 57 поспіль зіграних матчів. Востаннє він пропускав гру після двох жовтих карток за суперечки з арбітром у грудні 2023 року, у матчі проти Ліверпуля. Попри всі складнощі у Манчестер Юнайтед, Аморім продовжував довіряти Далоту завдяки його стабільності.

У неділю проти Арсеналу Далот знову втратив холоднокровність, необачно зігравши проти Мікеля Меріно, що призвело до змін на позиції правого вінгбека. Аморім не став міняти систему, але адаптував склад: спершу перевів на цю роль Алехандро Гарначо, а пізніше Амада, коли той вийшов на поле.

Останні сім хвилин додаткового часу стали ще складнішими: Лісандро Мартінеса перевели на позицію центрфорварда, а Кольєра – на правого вінгбека для більшої надійності. Це сталося за порадою асистента Аморіма, Аделіо Кандідо. Під час однієї з пауз Фернандеш підійшов до тренера і повідомив, що Мартінес вичерпав сили.

"Це командна робота", – пояснив Аморім. "Мартінес більше не міг бігати. Бруну сказав, що він дуже втомлений. А в захисті, якщо допустиш одну помилку, то все пропало. Тож краще зробити зміни. Спершу ми врахували слова Бруну. Потім вирішили, що Амад може виконувати захисні функції, а Тобі залишиться попереду. Мій асистент Аделіо запропонував змінити схему, і ми це зробили. Це не лише моє рішення – всі уважно стежили за грою".

Аморім буде наполягати на тому, щоб цей командний підхід зберігався до кінця сезону.

Переклад та адаптація статті The Athletic