Україна

Рівняни підписали ексгравця збірної України.

Півзахисник Колоса Ігор Харатін став першим зимовим новачком рівненського Вереса.

З народним клубом двадцятидев'ятирічний футболіст підписав контракт строком на два з половиною роки. У складі "червоно-чорних" півзахисник виступатиме під чотирнадцятим номером.

Раніше Харатін грав у Динамо (Київ), Металіст (Харків), Зоря (Луганськ), Ференцварош (Будапешт, Угорщина), Легія (Варшава, Польща), ДАК (Дунайська Стреда, Словаччина), Колос (Ковалівка). Триразовий чемпіон Угорщини та володар Кубку Польщі.

У складі Зорі, Ференцвароша та Легії зіграв 49 матчів у кваліфікації та груповому етапі Ліги Європи та Ліги чемпіонів УЄФА.

Також Ігор Харатін провів понад пів сотні поєдинків за молодіжну та юнацькі збірні України різного віку. І зіграв 4 матчі у складі головної національної збірної України.